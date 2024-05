Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Freitag (17.05.), in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr, wurde auf einem Schotterparkplatz in der Straße "An der Sporthalle", gegenüber der dortigen Kindertagesstätte, ein geparkter PKW durch einen bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer VW Golf, weist mehrere Kratzer und einen Riss an der Heckstoßstange im Bereich der Beifahrerseite auf. Der Unfallschaden an dem abgestellten PKW wird mit ca.1800 EURO beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Ober-Ramstadt, Tel.06154/6330-0, in Verbindung zu setzen.

