Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Landkreis Darmstadt-Dieburg: Rund 20.000 Euro erbeutet

Kriminalpolizei warnt vor Betrugsmasche

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Am Donnerstag (16.5.) gelang es unbekannten Telefonbetrügern, die Bankdaten eines Ehepaars aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg zu erlangen und sich so Zugriff auf deren Konto zu verschaffen. Gegen 12 Uhr erhielt der 49 Jahre alte Geschädigte zunächst eine SMS mit einem Link, in der er dazu aufgefordert wurde, seine Bankdaten anzugeben. Im Anschluss erhielt er einen Anruf von einem Mann, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Dieser forderte den Geschädigten auf, Unregelmäßigkeiten in seiner Online-Banking-App zu löschen. In der Folge gelang es dem Kriminellen, sich Zugriff auf das Konto des 49-Jährigen zu verschaffen und dort in Summe rund 20.000 Euro abzubuchen. Das Ehepaar erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei. Die Beamten des Kommissariats 23 aus Darmstadt haben die Ermittlungen aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei und gibt wichtige Tipps:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten ein.

- Seien Sie bei Nachrichten oder Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch.

- Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Angehörigen holen und die Polizei informieren.

- PIN-oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail.

- Echte Bankmitarbeiter fragen Sie nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell