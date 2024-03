Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Schockanruf- 86-Jährige übergibt Bargeld an Täter

Ennepetal (ots)

Am 19.03.2024, gegen 13:30 Uhr, erhielt eine 86-jährige Ennepetalerin einen "Schockanruf" von einem derzeit unbekannten Täter. Nach seinen Angaben habe ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem Kind lebensgefährlich verletzt worden sei. Aus diesem Grund stellte er eine Geldforderung in einem niedrigem fünfstelligen Wert. Der Sohn würde sich aktuell im Landgericht Wuppertal befinden und das Geld sei eine Kaution für die Freilassung. Die Geschädigte glaubte diesen "Schockanruf" und wurde durch den Täter bis zur Geldübergabe um 16:00 Uhr durchgehend am Telefon gebunden. In dieser Zeit holte die Geschädigte den geforderten Geldbetrag bei einem Geldinstitut ab. Eine Geldübergabe erfolgte im Anschluss an einer Haltestelle in Schwelm. Der augenscheinlich männliche Täter, an den Geld übergeben wurde, konnte wie folgt beschrieben werden:

- kräftige korpulente Statur - leicht dunkler Teint - ca. 170-175 cm groß - Glatze - schwarze Kleidung

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

