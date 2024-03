Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Illegale Altreifenentsorgung- Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hattingen (ots)

Mehrere illegale Altreifenentsorgungen hat es gleich an drei Stellen in Hattingen gegeben. Mehr als 50 Reifen wurden zwischen dem Abend des 13.03.2024 und dem Morgen des 18.03.2024 in den Straßen In der Aar, Am Kempel und an der Fährstraße abgeladen. Aufmerksame Zeugen hatten diesen Fund dem Ordnungsamt der Stadt Hattingen und der Polizei gemeldet. Das Ordnungsamt und die Polizei suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen. Wer hat verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum gemacht. Aufgrund der Menge muss die Anlieferung mit einem großen Fahrzeug erfolgt sein.

Sollten sie Hinweise haben, dann melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 02324-9166-6000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell