Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Gemeinsame Verkehrskontrollen zwischen Polizei und Zoll.

Schwelm (ots)

Am Montag, den 18.03.2024 fand in den Morgenstunden auf der Winterberger Str. (B 438) eine integrative Verkehrskontrolle in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Dortmund statt. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen Überprüfungen in Bezug auf illegale Beschäftigungsverhältnisse und die Befragung der LKW-Fahrer*innen bezüglich Entlohnung/Mindestlohn. Es wurden insgesamt 18 Fahrzeuge überprüft und drei Verdachtsfälle festgestellt.

Weiterhin wurden zwei Verwarngelder und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bzgl. Verstoß gegen Sozialvorschriften festgestellt und geahndet.

Weitere gemeinsame Kontrollen sind bereits in Planung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell