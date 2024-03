Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Lasermessung erzielt rekordverdächtigen Wert

Gevelsberg (ots)

Im Rahmen einer gezielten Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessverfahren in Gevelsberg wurden am 17.03.2024 insgesamt fünf Verkehrsteilnehmende wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Besonders negativ aufgefallen ist ein 23-jähriger Autofahrer aus Schwerte. Er wurde bei 70 erlaubten km/h in der Eichholzstraße mit 129 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren in Höhe von 480 Euro, sowie zwei Punkte "in Flensburg" und ein Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell