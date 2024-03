Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld/ Ennepe-Ruhr-Kreis: Polizei kontrolliert Schrottsammler

Breckerfeld/ Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen geraten Schrottsammler immer wieder in den Fokus der eingesetzten Kräfte. In diesem Zusammenhang werden u.a. Genehmigungen zum Sammeln von Schrott, Ladungssicherung, aber auch die grundsätzliche Fahrzeugbeschaffenheit kontrolliert. So fiel auch einem aufmerksamen Zeugen am 07.03.2024, gegen 14:10 Uhr, ein weißer Transporter mit Hagener Städtekennung in Breckerfeld auf. Dieser befuhr die Brantener Straße in Fahrtrichtung Halver. Der Transporter wurde durch Kräfte der Polizei angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Hierbei handelte es sich um einen 38- jährigen Hagener und eine 38-jährige Hagenerin. Eine Überprüfung ergab, dass beide Personen bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren. Auch der weiße Transporter zeigte doch deutliche Mängel auf. Neben diversen Roststellen, defekter Beleuchtung und abgefahrener Reifen, stellte ein Gutachter einer TüV-Stelle fest, dass sogar die Federn teilweise gebrochen waren. Das Fahrzeug galt somit als nicht mehr verkehrssicher und wurde umgehend stillgelegt.

Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und Kosten im Rahmen der Begutachtung.

