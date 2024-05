Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ohne Versicherung und berauscht am Steuer

44-jähriger E-Scooter-Fahrer gestoppt

Darmstadt (ots)

Weil er kein gültiges Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter angebracht hatte, wurde ein 44 Jahre alter Mann am späten Donnerstagabend (16.5.) gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen 22.30 Uhr fiel einer Streife der Stadtpolizei das Elektrofahrzeug ohne Versicherungskennzeichen im Herrngarten auf. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle bemerkte die Streife zudem einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen. Sofort riefen sie eine Polizeistreife des 1. Polizeireviers zur Unterstützung hinzu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest der Beamten bestätigte die Vermutung, der Test ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der 44-jährige E-Scooter-Fahrer wurde vorläufig festgenommen und musste auf dem Revier eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

