Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Gegenverkehr

Longuich (ots)

Am 19.02.2024, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich in der Trierer Straße in Longuich ein Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Zwei PKW befuhren die Trierer Straße in entgegengesetzter Richtung und es kam zur Kollision der jeweiligen Außenspiegeln. Ein Unfallbeteiligter fuhr nach der Kollision weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell