Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Graffiti-Schmierereien und ein Dieb im Krankenhaus - Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion (PI) Trier

Trier (ots)

Das zurückliegende Wochenende kann mit einer Gesamtzahl von 120 registrierten Einsatzanlässen für die Beamten der PI Trier als leicht unterdurchschnittlich bewertet werden. Zwei Straftaten können womöglich nur durch die Mithilfe von Zeugen geklärt werden und werden daher nachfolgend näher betrachtet:

Am helllichten Tag: Dreistes Anbringen eines Graffitos mitten in der Stadt

Im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung an zwei Hausfassaden in der Trierer Simeonstraße erbittet die PI Trier die Mithilfe aus der Bevölkerung. Der bislang unbekannte Täter hatte am vergangenen Freitag, 16. Februar in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr mit roter Farbe einen Schriftzug und ein Symbol an zwei Häusern angebracht und dürfte dabei mutmaßlich beobachtet worden sein. Der Tatort befindet sich direkt an den oberen Bushaltestellen an der Porta Nigra, an denen zu dem Zeitpunkt ein reges Personenaufkommen vermutet wird. Hinweise nimmt die PI Trier unter 0651-9779/5210 entgegen.

Trotz weiterer Patientin im Raum: Dieb entwendet Portemonnaie aus Krankenzimmer

Ausgesprochen skrupellos handelte ein Dieb am gestrigen Sonntag, 18. Februar in einem Krankenzimmer des Trierer Mutterhauses Mitte. Während das Opfer sich auf der Toilette befand, betrat ein Unbekannter das Zimmer und gab sich gegenüber der Zimmergenossin als Besuch des Opfers aus. Der Mann setzte sich dann aufs Krankenbett und entwendete dort aus der Handtasche der Geschädigten ihr Portemonnaie so geschickt, dass es nicht durch die ahnungslose Nachbarin beobachtet werden konnte. Der Täter wird beschrieben als zwischen 20 und 30 Jahre alt mit dunklen, zotteligen Haaren. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli mit weißem Schriftzug auf Vorder- und Rückseite sowie einer ockerfarbenen Hose. Hinweise nimmt die PI Trier unter 0651-9779/5210 entgegen.

Die Polizei gibt dabei zu Bedenken, dass Diebstähle aus Krankenzimmern den Tätern immer wieder reiche Beute bescheren. Es wird dazu angeraten, bei einem stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus nur unbedingt notwendige Wertgegenstände und Bargeld vorzuhalten und nach Möglichkeit für eine sichere Unterbringung bei eigener Abwesenheit zu sorgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell