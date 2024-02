Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: mögliche Unfallflucht durch schwarzen Cadillac

Birkenfeld-Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Sonntag den 11.02.2024 wurde ein schwarzer Cadillac mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Birkenfeld entwendet. Der PKW wurde von Birkenfeld über die B 41 nach Hoppstädten-Weiersbach geführt. An dem PKW wurden frische Beschädigungen an der hinteren rechten Seite festgestellt, die typischerweise bei einem Verkehrsunfall entstehen (Streifschaden).

Der Fahrzeugführer ist bekannt und kann für möglicherweise entstandene Schäden zur Verantwortung gezogen werden.

Mögliche Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden (Telefon: 06782 991-0).

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell