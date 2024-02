Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Giftköder auf Grundstück aufgefunden

Idar-Oberstein (ots)

In Idar-Oberstein fand ein Grundstücksbesitzer am Samstag, dem 17.02.2024, einen mit Nägel bestückten "Giftköder" auf. Ein Hackbällchen wurde durch Unbekannte über die Grundstücksumfriedung in den Bereich des Gartens geworfen. Der Besitzer von zwei Hunden entfernte den Giftköder und informierte umgehend die Polizei, welche nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Hunde konnten durch das schnelle Eingreifen des Besitzers an einer Aufnahme des Köders gehindert werden. Die Polizei bittet um zusätzliche Vorsicht seitens der Tierhalter bei Spaziergängen.

