Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 33-Jähriger in Unterführung mit Reizgas attackiert

Rüsselsheim (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend (16.05.), gegen 19.00 Uhr, in der Bahnunterführung Walter-Flex-Straße/Danziger Straße von zwei Unbekannten mit Reizgas attackiert. Mit ihrem Versuch dem Mann den Rucksack zu entreißen, scheiterten sie allerdings. Das Duo flüchtete anschließend vom Tatort in Richtung Danziger Straße. Der 33-Jährige zog sich bei dem Angriff leichte Blessuren zu.

Die Flüchtigen sind 20 bis 25 Jahre alt. Einer von ihnen ist kräftig, circa 1,65 Meter groß, hat schwarze Haare, einen kurzen schwarzen Bart und war schwarz gekleidet. Er trug eine Umhängetasche bei sich. Sein Begleiter ist dünn, circa 1,80 Meter groß und trug ein schwarzes T-Shirt mit albanischer Flagge und eine Basecap.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell