Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von zwei Traktoren in Bad Nenndorf-Zeugen gesucht

Bad Nenndorf (ots)

(he.) Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zu zwei Diebstählen von Traktoren, die in der Zeit vom 13.05.24, 10 Uhr und dem 14.04.24, 17 Uhr wurden von dem Gelände der Schaumburger Landmaschinen Technik in Bad Nenndorf entwendet wurden. Bei den Traktoren handelt es sich um 2 Fahrzeuge des Herstellers TYM Branson, ein Traktor in rot, ein Traktor in blau. Unbekannte Täter haben im Rahmen des Diebstahls den Zaun des Geländes aufgeschnitten und durch dieses Loch im Zaun, die Traktoren entwendet. Zeugen denen etwas in dem Tatzeitraum am oder auf dem Gelände der Schaumburger Landtechnik aufgefallen ist mögen sich bitte bei der Polizei in Bad Nenndorf unter 05723-74920. Der entstandene Schaden kann bisher noch nicht beziffert werden.

