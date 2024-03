POL-GM: Kassiererin mit Messer bedroht

Wiehl (ots) - Unbekannte haben in Drabenderhöhe in der Repser Straße versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 17 Uhr und 20 Uhr am vergangenen Freitag (1. März) drückten die bislang unbekannten Täter die Rollläden der Terrassentür hoch. Dabei wurden diese beschädigt. Des Weiteren setzten sie mehrfach mit einem Hebelwerkzeug an ...

