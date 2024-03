Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch: Täter scheitern an Fenster und Terrassentür

Wiehl (ots)

Unbekannte haben in Drabenderhöhe in der Repser Straße versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen.

In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 17 Uhr und 20 Uhr am vergangenen Freitag (1. März) drückten die bislang unbekannten Täter die Rollläden der Terrassentür hoch. Dabei wurden diese beschädigt. Des Weiteren setzten sie mehrfach mit einem Hebelwerkzeug an einem Fenster an der Hausrückseite an, schafften es aber nicht, das Fenster zu öffnen. Ohne Beute verließen sie den Tatort wieder.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

