Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schlägerei bei Wohnungsübergabe eskaliert: Mehrere Verletzte

Gummersbach (ots)

Die Polizei ist am Samstag (2. März) zu einer Schlägerei in der Königstraße gerufen worden. Mehrere Personen hatten sich gegen 12:05 Uhr vor einem Wohnhaus auf der Straße getroffen. Eine Person bedrohte eine andere mit einem Baseballschläger. Eine andere Person hielt eine Werkzeug-Spachtel in der Hand. Mit mehreren Unterstützungskräften forderten die Polizisten die Personen auf, die Gegenstände fallen zu lassen, was sie letztlich auch taten. Bei der Person, die den Baseballschläger führte, handelt es sich um einen 43-jähriger Gummersbacher. Die Polizei legte ihm Handschellen an und fixierte ihn für die Dauer der polizeilichen Maßnahme.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollte eine Wohnungsübergabe stattfinden. Dabei kamen die beiden Parteien so in Streit, dass dieser auf der Straße eskalierte.

Bei der Auseinandersetzung erlitt ein 56-jähriger Mann aus Engelskirchen schwere Verletzungen und ein 33-jähriger Mann, ebenfalls aus Engelskirchen, leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 47-jähriger Mann aus Gummersbach hatte sich leichte Verletzungen zugezogen; er benötigte keine ärztliche Hilfe.

Die Polizei stellte den Baseballschläger sicher und fertigte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

