POL-PDLD: Pkw landet im Straßengraben - Zeugen gesucht

Landau (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Nacht vom 28.01.2024 auf den 29.01.2024 die Scheibe der Fahrerseite eines geparkten PKW in der Finkenstraße in Landau ein. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu ...

