POL-OG: Ettenheim - Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Ettenheim (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim sind nach einer Unfallflucht in der Herrenstraße auf der Suche nach Zeugen. Zwischen Donnerstag 16 Uhr und Freitag 09:45 Uhr soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Höhe der Altdorfer Straße, offensichtlich durch Abkommen von der Fahrbahn, die an dem Rad- und Gehweg angrenzenden Winkelsteine beschädigt haben. Der mutmaßliche Schadensverursacher soll sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Vor Ort konnten Fahrzeugteile des unbekannten Fahrzeuges gesichert werden. Hierbei soll es sich um einen Lkw bis 3,5 Tonnen, der Marke Iveco in der Farbe weiß aus dem Baujahr 2014/2016 handeln. Zeugenhinweise werden von den Ermittlern unter der Telefonnummer 07822 44695-0 entgegengenommen. /an

