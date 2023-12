Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Diebstahl von Banner, Zeugen gesucht

Bühlertal (ots)

In der Zeit von Donnerstag 23 Uhr bis Samstag 11 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter den Banner einer Bürgerinitiative zum Thema "Windkraft" von einem privaten Grundstück in der Hauptstraße. Das sechs Meter lange und 1,5 Meter breite Banner war an einer Mauer auf der Höhe der Alten Ölmühle im Untertal befestigt, welche die Landesstraße 83 begrenzt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer: 07223 / 99097-0 beim Polizeirevier in Bühl zu melden.

