Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schulwegüberwachung hinsichtlich Fahrradbeleuchtung

Landau (ots)

Am Freitagvormittag wurde zwischen 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr in der Straße An 44 in Landau eine Schulwegkontrolle mit dem Schwerpunkt Fahrradbeleuchtung durchgeführt. Bei der Kontrolle wurden insgesamt 18 Fahrräder festgestellt, bei denen die Beleuchtung nicht vorhanden oder nicht funktionsfähig war. Wie in den Jahren zuvor wurden in Absprache mit den angrenzenden Schulen Mängelberichte an die Schüler ausgestellt, die nach der Behebung der Beleuchtungsmängel durch das Schulsekretariat überprüft und an die Polizei Landau weitergegeben werden.

