POL-PDLD: schwarzen Audi angefahren und geflüchtet

Germersheim (ots) - In der Nacht zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag versuchten sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohngebäude in der Friedenstraße in Germersheim zu verschaffen. Dies fiel dem Eigentümer am nächsten Morgen aufgrund der beschädigten Fenster auf. Vermutlich gelang es den Tätern nicht die Fenster mittels Werkzeug zu öffnen, weswegen sie flüchteten. An den Fenstern entstand ein Schaden ...

