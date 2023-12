POL-PDLD: Tageswohnungseinbruch

Schwegenheim (ots) - In der Zeit zwischen dem 30.11. in die Nacht zum 02.12.2023 wurden auf dem an der Lingenfelder Straße in Schwegenheim gelegenen Mitfahrerparkplatz, zwei Taten von Kennzeichendiebstählen aufgenommen. In beiden Fällen wurde das vordere und das hintere Kennzeichen entwendet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Str. 5 76726 Germersheim Tel. 07274-9580 ...

