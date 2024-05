POL-NI: Nordsehl - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Luhden (ots) - (ma) In der Straße "Unter dem Dorfe" in Luhden ist am Dienstag gegen 03.00 Uhr möglicherweise ein Einbruch misslungen, weil eine Hausbewohnerin rechtzeitig Geräusche hörte und das Licht einschaltete. Mitten in der Nacht nahm eine Bewohnerin des Hauses ungewöhnliche Geräusche an der Kellertür wahr und schaltete das Licht ein. Unmittelbar danach hörten die Geräusche auf und die Luhdenerin konnte ein ...

mehr