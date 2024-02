Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 zwischen Loxstedt und Bremervörde - zwei Personen leicht verletzt - zwei Unfallverursacher flüchten

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Mittwoch (31.01.2024) kam es gegen 06:50 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Loxstedt und Bexhövede zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Geestländerin war mit ihrem PKW in Richtung Bexhövede unterwegs. Im Gegenverkehr überholten zwei PKW, sodass Sie eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Frontalkollission zu verhindern. Ein 49-jähriger Mann aus Hagen erkannte die Situation mit seinem Transporter zu spät und fuhr auf den PKW der Geestländerin auf. Durch den Unfall wurden die beiden Personen leicht verletzt. An den PKW entstanden hohe Sachschäden. Die beiden Fahrzeugführenden der überholenden PKW entfernten sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu diesen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

