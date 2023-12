POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter leer Farbeimer aus - Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr bog eine 60-jährige Opel-Fahrerin von der Raiffeisenstraße kommend auf die L541 in Richtung Heddesheim ab. Hierbei übersah die Frau eine 21-jährige KIA-Fahrerin, welche auf der L541 in Richtung der A5 unterwegs war. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, welche stark ...

