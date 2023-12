Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Vorfahrtmissachtung

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr bog eine 60-jährige Opel-Fahrerin von der Raiffeisenstraße kommend auf die L541 in Richtung Heddesheim ab. Hierbei übersah die Frau eine 21-jährige KIA-Fahrerin, welche auf der L541 in Richtung der A5 unterwegs war. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, welche stark beschädigt und später abgeschleppt wurden. Der Gesamtschaden liegt bei 40.000 Euro. Die KIA-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

