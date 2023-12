Mannheim (ots) - In der Ortelsburger Straße im Stadtteil Schönau ist gerade die Feuerwehr im Einsatz. Dort ist es zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Einzelheiten zur Ursache sind noch nicht bekannt. Die Polizei ist ebenfalls am Ereignisort. Über Verletzte ist bislang noch nichts bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Alexander Gund, Stellv. PvD ...

