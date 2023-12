POL-OE: Hinweise nach Zigarettenautomatenaufbruch gesucht

Olpe (ots) - Am Dienstag (12. Dezember) hat sich zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr in der Straße "In der Trift" eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Dabei befuhr ein Postzusteller mit seinem Transporter die Straße in aufsteigender Richtung. Als er seine Zustellungen in diesem Bereich beendete, stellte er an der rechten Fahrzeugseite die Schäden fest. Diese liegen im vierstelligen Eurobereich. Das Verkehrskommissariat in ...

