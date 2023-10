Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit drei Fahrzeugen

Weimar (ots)

Am Sonntagmittag befuhren zwei VW und ein Audi die Buttelstedter Straße stadtauswärts und beabsichtigten nach links in die Rießnerstraße abzubiegen. Da die Lichtzeichenanlage Rot zeigte, musste ein 60jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt halten. Ein 33jähriger Audi-Fahrer bemerkte das zu spät und kollidierte mit der vorausfahrenden 20jährigen VW-Fahrerin, die dadurch wiederum auf den VW des 60jährigen geschoben wurde. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2500 Euro.

