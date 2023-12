Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in leerstehendes Haus

Kirchhundem (ots)

Im Zeitraum vom 04.12.2023 bis 11.12.203 drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in Welschen Ennest ein, in dem sie ein im Obergeschoß gelegenes Fenster aufhebelten. Aus dem Inneren wurde eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Hinweise an die Polizei werden unter der Telefonnummer 02761 / 9269-0 entgegengenommen.

