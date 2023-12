Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte bei Überholvorgang

Attendorn (ots)

Attendorn. Am Montag (11.12.2023) gegen 12 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 512 in Höhe Kraghammer. Zur Unfallzeit überholte ein 39-jähriger Fahrer aus Gemünden mit seinem Transporter Mercedes Sprinter trotz Überholverbot einen vor ihm fahrenden Lkw in Fahrtrichtung Olpe. Hierbei stieß er mit dem Pkw einer 55-jährigen Frau aus Finnentrop zusammen, welche von einem Parkplatz kommend auf die Landstraße in Fahrtrichtung Attendorn fuhr. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell