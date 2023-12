Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Pkw-Fahrer und einer 17-jährigen Fußgängerin hat sich am Samstag (9. Dezember) gegen 17:40 Uhr auf der B 55 in Grevenbrück ereignet. Dabei wollte die Jugendliche aus Richtung Hangstraße kommend den Zebrastreifen in Richtung Kirchwiese überqueren. Zeitgleich befuhr ein Autofahrer die Straße von Bonzel kommend in Richtung Innenstadt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fußgängerin. Die 17-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell