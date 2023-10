POL-DN: Autofahrer landet in Graben

Vettweiß (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (11.10.2023) drangen bislang Unbekannte in einen Supermarkt ein und stahlen Zigaretten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Gegen 04:00 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Kreuzau zum Markt im Nahversorgungszentrum an der Gereonstraße gerufen. Der oder die Täter hebelten eine Eingangstür des Marktes auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie entwendeten nach erster Sichtung Tabakwaren in noch nicht bekannter Menge. Die ...

