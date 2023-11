Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hoher Schaden nach betrügerischem Anruf

Ludwigshafen (ots)

Eine Seniorin aus Oppau wurde am 21.11.2023 mehrfach von Unbekannten angerufen und durch eine Lügengeschichte unter Druck gesetzt. Konkret behaupteten die Anrufenden, die Enkelin der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nun verhaftet worden. Um sie aus dem Gefängnis zu befreien, müsse die Seniorin 70.000 Euro zahlen. In bester Absicht übergab die Seniorin in der Friedrichstraße Bargeld an eine unbekannte Frau. Haben Sie in der Friedrichstraße oder in der Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet? Waren Sie ggf. sogar Zeuge der Geldübergabe? Bitte melden Sie sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

