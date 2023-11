Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung vor Bistro - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann geriet am Mittwochnachmittag (22.11.2023, 14 Uhr) mit einen 47-Jährigen in einem Bistro in der Bismarckstraße in einen Streit. Der Streit endete schließlich in einer Auseinandersetzung vor dem Bistro. Hierbei schlug der unbekannte Mann mit einem Plastikstuhl auf den Hinterkopf des 47-Jährigen. Anschließend flüchtete er. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell