POL-PPRP: Einbruch in Auto

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 19.11.2023, 21 Uhr bis 20.11.2023, 14 Uhr parkte ein 27-Jähriger sein Auto in der Bürgermeister-Kutterer-Straße in Ludwigshafen. Beim Ausparken streifte ein bislang unbekannte Fahrer das Auto des 27-Jährigen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Aufgrund des Schadens könnte an dem gesuchten Unfallauto links oder hinten ein Trittbrett angebracht sein. Haben Sie den Unfall ...

