POL-KA: (KA) Ettlingen - Erneuter Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Erneut wurde am frühen Montagmorgen in eine Tankstelle in Schöllbronn eingebrochen.

Zum wiederholten Mal drangen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 00:50 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Moosbronner Straße ein. Anschließend nahmen die Einbrecher sämtliche Auslagen an Tabakwaren sowie das Kassensystem an sich und flüchteten unerkannt. Die Höhe des Diebesguts liegt nach vorläufigen Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Bereits Ende März wurde die Tankstelle von Einbrechern heimgesucht.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich unter 07243 32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

