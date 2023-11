POL-PPRP: Auf Leitplanke aufgefahren

Ludwigshafen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann geriet am Mittwochnachmittag (22.11.2023, 14 Uhr) mit einen 47-Jährigen in einem Bistro in der Bismarckstraße in einen Streit. Der Streit endete schließlich in einer Auseinandersetzung vor dem Bistro. Hierbei schlug der unbekannte Mann mit einem Plastikstuhl auf den Hinterkopf des 47-Jährigen. Anschließend flüchtete er. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt. Die ...

