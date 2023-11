Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bargeld aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Jugendliche öffneten am Mittwochabend (22.11.2023, 19.15 Uhr) die Beifahrertür eines unverschlossenen Autos und entwendeten einen Geldbeutel mit 250 Euro Bargeld. Die Tat wurde von der Besitzerin des Autos beobachtet. Beide Jugendliche trugen dunkle Kleidung. Die Tat ereignete sich in der Forster Straße. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

- Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell