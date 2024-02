Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Freitag, den 16.02.2024, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Fundgrube in Eisenberg (Pfalz) ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, wobei die Verursacherin unter Alkoholeinfluss stand.

Die 58-jährige Unfallverursacherin kollidierte beim Einparken mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW, so dass dieser wiederum gegen die Einfriedung des Grundstücks geschoben wurde. An dem Zaun sowie an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der PKW-Fahrerin feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Der Fahrzeugführerin wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

