Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim/Kreis Bergstraße: Kripo sucht nach Schmuckfund im See Eigentümer/Welche "Sabine" vermisst ihren Ehering?

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bensheim/Kreis Bergstraße (ots)

Mitte April fanden Taucher der DLRG bei einem Tauchgang in einem Bensheimer See eine Socke, in der sich Schmuck, Armbanduhren und Münzgeld verschiedener Währungen befanden. Die Gegenstände dürften nach Einschätzung der Ermittler vermutlich aus einer Straftat stammen. Bislang konnte der Fund aus dem See aber noch keiner Tat zugeordnet werden.

Die Beamten wenden sich nun mit Fotos der aufgefundenen Stücke an die Bevölkerung und fragen: Wer kann Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer geben oder vermisst die auf den Aufnahmen abgebildeten Gegenstände? Insbesondere macht die Polizei in diesem Zusammenhang auf einen vermutlichen Ehering mit Gravur aufmerksam. In den Ring ist "Sabine 13.03.1992" und "real love" eingraviert. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Hinweis:

Mehrere Fotos der aufgefunden Gegenstände sind in unserer beigefügten digitalen Pressemappe zu finden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell