Erzhausen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (15.5.) weckten fremde Stimmen vor einem Haus in der Rheinstraße gegen 23 Uhr eine Anwohnerin. An dem unmittelbar vor dem Haus geparkten Motorroller ihres Freundes hörte sie eine männliche und eine weibliche Stimme, die sich unterhielten. Gegen 00.15 Uhr seien die beiden unbekannten Personen wieder weg gewesen. Erst am ...

mehr