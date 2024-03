Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto zerkratzt

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr wurde ein roter Fiat Punto, welcher in der Hirschstraße abgestellt war, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Besitzer staunte nicht schlecht, als er morgens mehrere Kratzer auf der Fahrzeughaube und an der Beifahrerseite seines Autos feststellen musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell