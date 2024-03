POL-PDPS: Korrektur der Polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeidirektion Pirmasens

Pirmasens (ots) - Am Montagabend zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr wurde aus dem Hof eines Anwesens in der Horebstraße 38 ein dort abgestellter schwarzer Roller der Marke SYM JET entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion ...

