Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand und tätlicher Angriff mit Taser-Einsatz

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 06:00 Uhr, sollte ein 26-jähriger Mann in der Charlottenstraße im Rahmen der Amtshilfe zum Zwecke einer Vorführung in Gewahrsam genommen werden. Ohne das eigentliche Anliegen der Beamten abzuwarten, ging der kräftige Mann sehr aggressiv auf die eingesetzten Beamten los und stieß diese heftig vor die Brust. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, wurde das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt. Der Mann ging zu Boden, konnte aber erst nach einer weiteren Stromzugabe gefesselt werden. Eine vorsorgliche ärztliche Behandlung wurde von ihm abgelehnt. Die eingesetzten Beamten bedrohte er mehrfach. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Mann wurde gefesselt an die vorführenden Beamten übergeben und nach der Vorführung wieder auf freien Fuß gesetzt.

