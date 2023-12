Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Apen :Frontalzusammenstoß mit glücklichem Ausgang++

Oldenburg (ots)

Am 22.12.2023 gegen 17:28 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Vreschen-Bokel (Gemeinde Apen) zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Die 67 jährige Unfallverursacherin aus der Samtgemeinde Jümme befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Detern und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der hier entgegenkommende 61-jährige Fahrzeugführer versuchte noch durch eine eingeleitete Bremsung dem Unfall erfolglos zu entgehen. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Die Unfallverursacherin und ihr Beifahrer wurden im RTW auf Grund des Unfallbildes medizinisch untersucht und waren nach eigenen Angaben unverletzt. Auch die drei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, eine Familie ebenfalls aus der Samtgemeinde Jümme, blieben nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt und konnten nach kurzer medizinischer Untersuchung im Rettungswagen durch die eingesetzten Beamten nach Hause verbracht werden. Während der Rettungsmaßnahmen und Bergungsarbeiten blieb die L821 über einen Zeitraum von ca. einer Stunde voll gesperrt.

Abschließend waren die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort, die eingesetzten Polizeibeamten und die beteiligten Personen darüber froh, dass nach dem schweren Verkehrsunfall alle Beteiligten hoffentlich gesund das Weihnachtsfest feiern können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell