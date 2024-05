Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: "Hitler-Gruß" auf öffentlichem Weg

Ingelheim (ots)

Am frühen Abend des 04.05.2024 befand sich eine drei köpfige Personengruppe in Schwabenheim an der Selz auf öffentlichem Wege. Als ein Bewohner an seine Hauseingangstür öffnete, hob eine männliche Person aus der Personengruppe mehrfach seinen Arm und führte den "Hitler-Gruß" aus. Hierzu rief er dazugehörige Parolen. Dieses Verhalten war auf Grund vorhandener Passanten öffentlichkeitswirksam. Im Rahmen der Fahndung und den entsprechenden Ermittlungen konnten alle Personalien festgestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

