POL-PIING: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Frei-Weinheim

Ingelheim (ots)

Im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen in der Talstraße und Rüdesheimer Straße gekommen. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die parkenden PKW bzw. traten Spiegel ab und verbogen Scheibenwischer.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

