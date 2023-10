Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrüchen in zwei Parfümerien

Linz/Altenkirchen (ots)

Am Dienstagmorgen, 10.10.23, um 03:42 Uhr brachen zwei Männer in eine Parfümerie in der Linzer Innenstadt ein und entwenden hochwertiges Männerparfüm im geschätzten Gesamtwert von 20.000 Euro. Die beiden Männer versuchten die Glastür mit einem großen, schweren Stein einzuwerfen, was scheiterte. Letztlich zersprang die Tür durch festes Rütteln und die beiden Täter gelangten in das Geschäft. Vor Ort räumten sie drei Regale mit hochwertigem Männerparfüm aus und verstauten diese in mitgebrachten Gartenabfallsäcken. Sie verließen die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Am Sonntag, 15.10.23, gegen 04:20 Uhr öffneten zwei unbekannte Täter gewaltsam mit einem entnommenen Gullideckel die Eingangstür der Parfümerie Becker in der Altenkirchener Fußgängerzone. Danach traten die zwei Personen zielstrebig an die Regalauslage der hochwertigen Parfumartikel heran und packten zwei auffällige Gartenabfallsäcke voll mit Verkaufsware. Anschließend verließen die Täter das Geschäft und den Tatort mit einem Pkw. Der Wert der erbeuteten Ware wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Lichtbilder und Videoaufnahmen der beiden Täter sind in unserem Fahndungsportal einzusehen:

https://s.rlp.de/wG6Tj

Zeugenhinweise nehmen die Polizei Linz (02644-9430), die Polizei Altenkirchen (02681-9460) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell